Про це повідомив глава Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер. Він зазначив, що варто звернути увагу на концентрацію російських сил у білоруській державі.
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Ми маємо розглянути у військовому відношенні, чи це нині є загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але, звичайно, треба оцінювати й те, чи є ознаки того, що росіяни чи білоруси мають намір нашкодити,
– сказав офіцер.
Адмірал підкреслив, що наразі НАТО не бачить цього наміру. За словами Роба Бауера, також немає очікувань щодо нападу Росії на одну з країн Альянсу, безпосередньо, через Білорусь.
НАТО вірить у дипломатію
Офіцер наголосив, що НАТО, як і раніше, вірить у вирішення напруженості між Заходом та Кремлем дипломатичним шляхом. Зокрема, намагається продовжувати перемовини між сторонами.
З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність до того, щоб Росія розуміла, що якщо вони вдадуться до будь-яких дій проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки,
– додав він.
Війська Росії на території Білорусі
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