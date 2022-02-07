Про це повідомив глава Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер. Він зазначив, що варто звернути увагу на концентрацію російських сил у білоруській державі.

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Ми маємо розглянути у військовому відношенні, чи це нині є загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але, звичайно, треба оцінювати й те, чи є ознаки того, що росіяни чи білоруси мають намір нашкодити,

– сказав офіцер.

Адмірал підкреслив, що наразі НАТО не бачить цього наміру. За словами Роба Бауера, також немає очікувань щодо нападу Росії на одну з країн Альянсу, безпосередньо, через Білорусь.

НАТО вірить у дипломатію

Офіцер наголосив, що НАТО, як і раніше, вірить у вирішення напруженості між Заходом та Кремлем дипломатичним шляхом. Зокрема, намагається продовжувати перемовини між сторонами.

З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність до того, щоб Росія розуміла, що якщо вони вдадуться до будь-яких дій проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки,

– додав він.

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нарощування Росією військ у Білорусі є найбільшим з часів Холодної війни.

Війська Росії на території Білорусі

Росія перекидає у Білорусь військову техніку: танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти.

В українському Міністерстві оборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Там кажуть, що насамперед ці сили загрожують Мінську, а не Україні.

Нещодавно Москва відправила на полігон у Брестській області дивізіон ЗРК С-400 "Тріумф".

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