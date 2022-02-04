Підрозділи протиповітряної оборони здійснили "марш комбінованим способом" на понад 9 000 кілометрів із пункту постійної дислокації, розташованого в Хабаровському краї.

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Військові країни-агресора проводять маскування та готують техніку до "заступу на бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії".

Росія стягує війська до Білорусі

Представники Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів, повідомили, що російську техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України.

Раніше це озброєння спрямували нібито для навчань до Білорусі. У CIT зазначили, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для навчань, які мають відбутися у лютому 2022 року.

Зверніть увагу! Наприкінці січня Росія відправила до Білорусі дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С".

Війська Росії біля кордонів України

У міністерстві оборони Сполучених Штатів кажуть, що продовжують фіксувати збільшення кількості військ Росії поблизу кордонів України. Проте, не знають справжніх намірів Путіна.

Олексій Резніков заявив, що біля кордонів України станом на 3 лютого зосередженні 115 тисяч російських військових. За його словами, це наземний контингент країни-агресора.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія перекинула у Білорусь "найбільшу кількість військ з часів Холодної війни". Політик закликав Кремль до деескалації.

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