Подразделения противовоздушной обороны совершили "марш комбинированным способом" более чем на 9 000 километров из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.
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Военные страны-агрессора проводят маскировку и готовят технику к "заступу на боевое дежурство с ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России".
Россия стягивает войска в Беларусь
Представители Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов, сообщили, что российскую технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины.
Ранее это вооружение было направлено якобы для учений в Беларусь. В CIT отметили, что в этом районе нет полигонов, заявленных для учений, которые должны пройти в феврале 2022 года.
Войска России у границ Украины
- В министерстве обороны Соединенных Штатов говорят, что продолжают фиксировать увеличение количества войск России вблизи границ Украины. Однако не знают истинных намерений Путина.
- Алексей Резников заявил, что у границ Украины по состоянию на 3 февраля сосредоточены 115 тысяч российских военных. По его словам, это наземный контингент страны-агрессора.
- В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия перебросила в Беларусь "наибольшее количество войск со времен Холодной войны". Политик призвал Кремль к деэскалации.