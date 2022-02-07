Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что стоит обратить внимание на концентрацию российских сил в белорусском государстве.

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Мы должны рассмотреть в военном отношении, является ли это сейчас угрозой для стран Балтии, точнее для Литвы. Но, конечно, надо ценить и то, есть ли намерение или есть признаки того, что россияне или белорусы намерены навредить,

– сказал офицер.

Адмирал подчеркнул, что пока НАТО не видит этого намерения. По словам Роба Бауэра, также не ожидают нападения России на одну из стран Альянса, непосредственно, через Беларусь.

НАТО верит в дипломатию

Офицер подчеркнул, что НАТО по-прежнему верит в решение напряженности между Западом и Кремлем дипломатическим путем. В частности пытается продолжать переговоры между сторонами.

С другой стороны, мы пересматриваем нашу готовность к тому, чтобы Россия понимала, что если они прибегают к каким-либо действиям против Альянса, это будет иметь серьезные последствия,

– добавил он.

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание Россией войск в Беларуси являются крупнейшим со времен Холодной войны.

Войска России на территории Беларуси

Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты.

В украинском Министерстве обороны считают, что российские войска в Беларуси похожи на оккупационные. Там говорят, что прежде всего эти силы угрожают Минску, а не Украине.

Недавно Москва отправила на полигон в Брестской области дивизион ЗРК С-400 "Триумф".

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