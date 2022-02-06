Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на зустрічі конгресменів та високопосадовців з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. На цих нарадах 2 – 3 лютого головною темою стало саме можливо повномасштабне вторгнення Росії на українську територію.

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Участь у зустрічах взяли Ентоні Блінкен та Ллойд Остін

Участь у цих зустрічах, окрім Міллі, також брали держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директор національної розвідки Авріл Хейнс, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та інші.

Джерела повідомили, що у Вашингтоні готуються до значної кризи з біженцями, яка може виникнути в разі ескалації. Тим часом, пишуть ЗМІ, європейські союзники ведуть дискусії щодо забезпечення житлом мігрантів.

Законодавці США не задоволені реакцією Вашингтона

Конгресмени повідомили ЗМІ, що багато-хто з законодавців не задоволений реакцією адміністрацією Байдена на те, що відбувається в Україні. Мовляв, у Вашингтоні мали забезпечити швидшу відповідь та надати більше військової допомоги. Мовиться, передусім про зенітні та реактивні системи залпового вогню, які б захистили її від вторгнення з Росії.

Представники адміністрації Байдена на зустрічах відповіли на ці побоювання, заявивши, що значне постачання військової допомоги Україні може бути використане як привід для вторгнення в Україну,

– мовиться у публікації.

Тим часом Російський дипломат заявив, що вторгнення до України "не в інтересах Москви"

Позиція США щодо можливого вторгнення в Україну: останні новини

5 лютого до Києва прибув 8-ий борт зі США з військовою допомогою Україні. Американці передали 80 тонн боєприпасів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував у твітері відео на підтримку України. У ньому зібрали кадри з іноземними політиками, які запевняють Київ у непохитній підтримці.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що у Вашингтоні не вважають напад на Україну неминучим, проте хочуть чесно говорити про загрозу.



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