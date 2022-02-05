У відео навели цитату про те, що НАТО закликає Росію до деескалації. Однак на вимоги, які суперечать принципам Альянсу, не погодяться.
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США, наші союзники та партнери єдині з Україною. Разом ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання цієї ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність і суверенітет України повинні бути захищені,
– наголосив Блінкен.
Які країни підтримали Україну на відео:
- Данія,
- Німеччина,
- США,
- Бельгія,
- Франція,
- Іспанія,
- Болгарія,
- Естонія,
- Велика Британія,
- Канада.
Опісля з'явилися фотографії іноземних політиків з українськими та напис: "Ми єдині з Україною".
Дивіться відео на підтримку України:
Яку підтримку надають Україні партнери
- 4 лютого посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що найближчим часом нашій державі надійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin. Крім того, Таллінн роздумує над тим, аби надати ЗСУ додаткову допомогу.
- Польський прем'єр Матеуш Моравецький оголосив, що постачання зброї в Україну почнеться вже з 7 лютого. Зокрема Варшава відправить сучасні ПЗРК Piorun.
- Канада відправила в Україну літак з військовою допомогою. Мовиться про засоби індивідуального захисту, засоби для перевезення вантажів, розвідувальне обладнання, а також обладнання для ведення спостереження.
- У Києві приземлилися вже 7 літаків з США з військовою допомогою. Останній борт привіз 85 тонн боєприпасів до гранатомета.
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