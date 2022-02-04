Куск також зазначив, що наразі розглядається питання про додаткову допомогу. Про це він повідомив у п'ятницю, 4 лютого, в інтерв'ю Суспільному.
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Ми нині працюємо з українськими інституціями, зокрема Міноборони, над тим, що ще можемо надати. Вони поділилися з нами переліком, що саме є найбільш затребуваним, і ми дивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше. Уряд ухвалює рішення – якщо воно позитивне, ми передаємо зброю,
– сказав Каімо Кууск.
"Нині ЄС вперше у своїй історії вирішив надати Україні грошову допомогу на оборонні потреби, зокрема кібербезпеку та військову медицину, плюс – військові навчання", – додав посол Естонії.
Що відомо про Javelin від Естонії
- Естонія передасть Україні американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- США надали дозвіл (ця країна є виробником та постачальником такого виду зброї).
- Кууск вказав, що мовиться про "десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет".
Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу