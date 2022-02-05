Але поки не погодив, тож Білий дім заспокоїв громадськість: "нищівний пакет санкцій" для економіки Росії адміністрація президента США може ввести й без погодження у Конгресі. Про це говорила під час брифінгу 4 лютого речниця Джо Байдена Джен Псакі.

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Процес погодження санкцій проти оточення Путіна в Сенаті триває

Джен Псакі у розмові з журналістами наголосила, що Білий дім працює у тісному контакті з сенаторами щодо погодження нового пакету санкцій до оточення президента Росії Володимира Путіна. Мовиться про осіб, які впливають на рішення влади.

Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей,
– заявила Псакі.

Білий дім має готовий пакет економічних санкцій до Росії

Те, що поки новий законопроєкт не цілком узгодили, Білий дім не вважає проблемою. По-перше, як сказала речниця Байдена, введення санкцій – це не необхідна процедура. По-друге, пакет економічних обмежень у бік Росії, який не потрібно погоджувати у Конгресі, давно готовий.

Ми вже підготували нищівний пакет санкцій – економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо,
– запевнила Джен Псакі.

Упродовж 4 лютого з'явилися кілька важливих новин щодо антиросійських санкцій. Зокрема:

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