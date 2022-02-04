Держсекретар США поінформував главу Міністерства закордонних справ України про підсумки своїх нещодавніх контактів з російським міністром закордонних справ.

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Деталі розмови Кулеби та Блінкена

Під час розмови Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії стримування Росії від подальшої агресії.

Дипломати відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих санкцій проти держави-агресорки та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Крім того, сторони обговорили динаміку переговорів у межах нормандського формату та висловили сподівання, що Москва продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.

До слова, Кулеба раніше заявив, що в Україні дипломатія працює на всіх фронтах і перебуває у найсильнішій позиції з 2014 року. Натомість Росія відчуває, що програла черговий раунд, зокрема у межах нормандських перемовин.

Український міністр висловив вдячність держсекретареві та американському народу за допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні.

У відповідь Блінкен підтвердив роботу адміністрації Джо Байдена щодо надання додаткової допомоги Києву для посилення економічної та фінансової впевненості країни в умовах загроз зі сторони Росії.

Важливо! Днями стало відомо, що влада США обговорює з союзниками та партнерами з Європи новий пакет економічної допомоги Україні. Мовиться не тільки про допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також і про гуманітарну та економічну підтримку.

Також Кулеба подякував американській стороні за повідомлення України про можливу підготовку Кремлем сфабрикованих приводів для загострення.

Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє запобігти втіленню схожих планів та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

Нагадаємо, глава МЗС України розповів, що Вашингтон передав Києву інформацію про те, що Кремль готує фейкове відео як "привід" напасти на Україну. Це сталося ще до того, як дані потрапили у ЗМІ.

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