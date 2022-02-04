Держсекретар США поінформував главу Міністерства закордонних справ України про підсумки своїх нещодавніх контактів з російським міністром закордонних справ.
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Деталі розмови Кулеби та Блінкена
- Під час розмови Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії стримування Росії від подальшої агресії.
Дипломати відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих санкцій проти держави-агресорки та вихід цієї роботи на завершальний етап.
Крім того, сторони обговорили динаміку переговорів у межах нормандського формату та висловили сподівання, що Москва продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.
- Український міністр висловив вдячність держсекретареві та американському народу за допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні.
У відповідь Блінкен підтвердив роботу адміністрації Джо Байдена щодо надання додаткової допомоги Києву для посилення економічної та фінансової впевненості країни в умовах загроз зі сторони Росії.
- Також Кулеба подякував американській стороні за повідомлення України про можливу підготовку Кремлем сфабрикованих приводів для загострення.
Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє запобігти втіленню схожих планів та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.
Військова допомога Україні від США: основне
- Останнім часом Вашингтон вже кілька разів доставляв Україні безпекову допомогу. Вперше літак з американським озброєнням сів у Києві у ніч на 22 січня. Він привіз, зокрема, 90 тонн летальної зброї.
- Ввечері 23 січня у "Борисполі" приземлився другий борт з військовою допомогою – доставили 80 тонн летального озброєння.
- Третя партія допомоги від США прибула в Україну 25 січня – передали сучасне обладнання та боєприпаси для Збройних сил.
- Четвертий вантаж не заставив себе довго чекати. 28 січня знову прилетів літак із допомогою – 81 тонною патронів різного калібру.
- П'ятий авіалайнер приземлився на українській землі 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.
- Шостий вантаж із військовою допомогою прибув в Україну 1 лютого. До Києва доставили 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.
- Остання, сьома, допомога прибула 3 лютого, привезли 85 тонн військової допомоги.
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