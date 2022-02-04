Держсекретар США поінформував главу Міністерства закордонних справ України про підсумки своїх нещодавніх контактів з російським міністром закордонних справ.

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Деталі розмови Кулеби та Блінкена

  • Під час розмови Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії стримування Росії від подальшої агресії.

Дипломати відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих санкцій проти держави-агресорки та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Крім того, сторони обговорили динаміку переговорів у межах нормандського формату та висловили сподівання, що Москва продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.

  • Український міністр висловив вдячність держсекретареві та американському народу за допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні.

У відповідь Блінкен підтвердив роботу адміністрації Джо Байдена щодо надання додаткової допомоги Києву для посилення економічної та фінансової впевненості країни в умовах загроз зі сторони Росії.

  • Також Кулеба подякував американській стороні за повідомлення України про можливу підготовку Кремлем сфабрикованих приводів для загострення.

Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє запобігти втіленню схожих планів та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

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