Заяву про додаткову допомогу Україні від США та партнерів зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Читайте також П'ять країн запустили фонд для допомоги Україні: яку суму виділять
США говорять зі союзниками про нову допомогу Україні
Ми обговорюємо з союзниками та партнерами пакет економічної допомоги. Обговорення ведеться на рівні лідерів і на інших рівнях,
– зазначила Псакі.
Вона додала, що триває обговорення наступних кроків з колегами з американського уряду та представниками урядів країн-партнерів.
Речниця Білого дому наголосила, що США вже надали Україні значний обсяг допомоги. Мовиться не тільки про допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також і про гуманітарну та економічну підтримку.
Військова допомога від США: коротко
- Останнім часом Вашингтон вже кілька разів доставляв Україні безпекову допомогу, зокрема – летальну зброю та інші боєприпаси.
- Вперше літак з американським озброєнням сів у Києві у ніч на 22 січня. Він привіз, зокрема, 90 тонн летальної зброї.
- Ввечері 23 січня у "Борисполі" приземлився другий борт з військовою допомогою – доставили 80 тонн летального озброєння.
- Третя партія допомоги від США прибула в Україну 25 січня – передали сучасне обладнання та боєприпаси для Збройних сил.
- Вже 28 січня прилетів четвертий літак із допомогою. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- П'ятий літак приземлився на українській землі 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.
- Останній, шостий вантаж із військовою допомогою прибув в Україну 1 лютого. До Києва доставили 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.