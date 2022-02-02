Заяву про додаткову допомогу Україні від США та партнерів зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Читайте також П'ять країн запустили фонд для допомоги Україні: яку суму виділять

США говорять зі союзниками про нову допомогу Україні

Ми обговорюємо з союзниками та партнерами пакет економічної допомоги. Обговорення ведеться на рівні лідерів і на інших рівнях,

– зазначила Псакі.

Вона додала, що триває обговорення наступних кроків з колегами з американського уряду та представниками урядів країн-партнерів.

Речниця Білого дому наголосила, що США вже надали Україні значний обсяг допомоги. Мовиться не тільки про допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також і про гуманітарну та економічну підтримку.

Військова допомога від США: коротко

Ознайомтеся – США готують санкції особисто для Путіна: дивіться відео