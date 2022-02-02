Заявление о дополнительной помощи Украине от США и партнеров сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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США говорят с союзниками о новой помощи Украине

Мы обсуждаем пакет экономической помощи с союзниками и партнерами. Обсуждение ведется на уровне лидеров и на других уровнях,

– отметила Псаки.

Она добавила, что идет обсуждение следующих шагов с коллегами из американского правительства и представителями правительств стран-партнеров.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США уже предоставили Украине значительный объем помощи. Речь идет не только о помощи в сфере обеспечения безопасности, но и о гуманитарной и экономической поддержке.

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