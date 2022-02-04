Відповідну заяву про фейкове відео від Москви очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал, зробив під час брифінгу.

Кулеба про підготовку Росією фейкового відео

Міністр зазначив, що американська сторона передала Києву інформацію про те, що Кремль готує фейкове відео для приводу напасти на Україну. Це сталося ще до того, як дані потрапили у ЗМІ.

Загалом те, що було оприлюднено, нас не дивує – ми з 2014 року бачили багато підступних дій Росії. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати й звинуватити у чомусь Україну,

– заявив Кулеба.

Він додав, що у цій ситуації дуже важливо, аби будь-які наміри Москви ставали відомими широкій аудиторії. Адже це означатиме, що вони зірвані. Глава МЗС наголосив, що українська сторона продовжить співпрацю із США щодо розвідувальної, дипломатичної лінії, щоб і надалі викривати наміри Росії.

Заяви Держдепу про фейки від Росії: що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія планує напад на Україну, приводом до якого буде фейкове відео з жертвами серед цивільного населення. Звинуватити у цих жертвах Кремль хотів Збройні сили України.

Згодом у Держдепі США підтвердили цю інформацію. Речник відомства Нед Прайс пояснив, що США говорять про це публічно, аби світ розумів масштаби дестабілізаційних дій Москви проти України, а також, щоб Росія передумала втілювати цю "небезпечну кампанію".

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