Глава Кремля зокрема використовуватиме інформаційну пропаганду. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

Важливо Повномасштабний наступ Росії на Україну з самого початку був неможливим, – російський економіст

Путін ображається на Захід

"Щодо провокацій я впевнений, що вони можуть бути. Я впевнений, що Путін придумуватиме провокації, навіть якщо їх немає", – зауважив Іноземцев.

За його словами, глава Кремля подаватиме свої твердження як телевізійну картинку не тільки в Росії, а й по всьому світу.

У Путіна зараз існує дуже серйозна образа на Захід: за те, що його не зрозуміли. В його останніх перемовинах домінує нотка, що, мовляв, ми запропонували єдину безпеку, ви нас відкинули. Київ обіцяв нам виконані мінські домовленості, він їх не виконує. Владислав Іноземцев Російський економіст

Тому, на думку російського економіста, Путін надалі провокуватиме і ще більше входитиме в імідж ображеного політика, який нібито хотів як краще, а сталось як завжди.

"Однак це не означає, що велика війна можлива", – зауважив Іноземцев.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Путін провокує: останні абсурдні заяви

Кремль продовжує робити абсурдні заяви щодо України. Наприклад, у Путіна заявили, що наша держава хоче нібито напасти на Росії, а не навпаки.

Країна-окупантка намагається розхитувати ситуацію та залякувати війною з нашою державою.

Російський президент також заявив, що Україна начебто створює для себе загрози і натякнув на Альянс. Після цього у Білому домі порівняли Путіна із лисицею в курнику.

Путін здивував ще однією маразматичною заявою, сказавши, що боїться атаки України на Крим.

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