Порівняла очільника Кремля з хитрою твариною речниця Білого дому Джен Псакі. Це сталося на одному із брифінгів.

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У Байдена порівняли Путіна з лисицею в курнику

Прессекретарка заявила, що глава Держдепу Ентоні Блінкен використовував деякі схожі аналогії раніше.

Але коли лисиця кричить із даху курника, що вона боїться курей, – що, по суті, вони (росіяни – 24 канал) роблять, – цей страх не подається як констатація факту,

– зазначила Псакі.

Вона пояснила: коли президент Путін кричить про страх перед Україною та українцями, то це не слід розглядати як констатацію факту.

"Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця", – додала речниця Білого дому. Адже США бачили нарощування військ на кордоні України, а також те, що Росія перекинула війська до Білорусі.

Псакі також назвала мету Вашингтона, яка полягає в тому, щоб працювати з іншими країнами по всьому світу, аби тримати ці кордони для дипломатії відкритими. Адже країна віддає перевагу деескалації та запобіганню вторгненню.

Речниця Білого дому наголосила, "двері в дипломатію залишаються відкритими", а деескалація полегшить просування дипломатичним шляхом.

Але остаточне рішення "має прийняти Путін".

Реакція Кремля на порівняння Вашингтона

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вже відреагував на аналогію американців.

Він зазначив, що традиційно Росію завжди з ведмедем порівнювали. А Путін, мовляв, "навіть за бажання на дах курника залізти не може – він надто великий і важкий для цього".

Висловлювання Путіна, які спричинили реакцію США: що відомо

Володимир Путін 1 лютого заявив, що у випадку вступу України в НАТО можливий сценарій, коли Москві доведеться воювати з Альянсом за окупований півострів Крим.

Нагадаємо, раніше Росія вимагала від США та НАТО гарантій того, що Україна не стане членом Альянсу. Отримавши відмову, Москва обурилася.

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