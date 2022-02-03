Ймовірності повномасштабного наступу Росії на Україну немає. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський економіст Владислав Іноземцев.

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Росія не така сильна, щоб перемогти

За його словами, багато експертів обговорюють те, що є проблема у терміні нападу, а не в самому його факті.

На мій погляд, повномасштабний напад, агресія Росії на Україну, з самого початку була неможлива. Тому що сьогодні Росія не настільки сильна, щоб перемогти Україну,

– наголосив Іноземцев.

Він пояснив, що наша держава зараз отримає велику кількість військового озброєння, а українська армія дуже прогресувала з 2014 року.

Іноземцев: Путін – боягузливий

Економіст вважає, що Путін не готовий йти на відкритий конфлікт та продовжувати потужне військове вторгнення.

Зараз в України не та ситуація, коли опору не буде. Захід, який підтримує Україну, м'яко кажучи, буде дуже здивованим, якщо Україна не опиратиметься. Путін розуміє це. Тому, думаю, вторгнення неможливе. Він – дуже боягузливий, тому ніколи не накаже військам перейти кордон. Владислав Іноземцев Російський економіст

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