Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

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Він наголосив, що Україна прагне миру, тож готова вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

Ми говоримо про те, що більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі. Ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була,

– підкреслив Зеленський.

Глава держава також заявив про підготовку переліку того, що саме необхідно для української армії.

"У нас підготовлений не тільки план, а й окремий лист перелік того, що потрібно для нашої армії. Вчора ми вирішили про збільшення професійної армії ще на 100 тисяч впродовж 2 – 3 років, я вважаю, що ми це зробимо швидше, збільшимо нашу професійну контрактну армію", – зазначив Зеленський.

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Український лідер зауважив, що питання стримування Росії від подальшої агресії на рівні дипломатичних кроків є важливим.

Це дуже важливі і зрозумілі кроки. Це питання саме стримування. Окрім дипломатичних кроків, які проводимо не тільки ми, а й лідери європейських держав",

– додав президент.

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Зауважимо, що на тлі російської агресії чимало країн світу висловили підтримку Україні. Водночас ця підтримка не обмежується лише словами – багато партнерів передають нашим військовим техніку.

Які країни підтримують Україну

Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger.

18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.

У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Чехія заявила про готовність передати українським бійцям військову допомогу. Мовиться про артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ.