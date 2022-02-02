Деталі зустрічі розкрили в Офісі Президента. Водночас український прем'єр зазначив, що політики порушили низку важливих питань.

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Ключовою темою розмови стала російська агресія. Представники України та Нідерландів говорили про спільні дії, до яких доведеться вдатися у випадку повномасштабного вторгнення Кремля.



Зустріч Володимира Зеленського та Марка Рютте / Фото ОП

Окрім посилення обороноздатності України та протидії російській агресії, сторони також обговорили інвестиції в нові напрямки співпраці.

Домовилися організувати бізнес-місії в наших країнах для вже наявних і потенційних інвесторів, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін галузях,

– розповів Шмигаль.

Після завершення перемовин Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.



Прем'єр Нідерландів прибув в Україну / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

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Зауважимо, що днями до України прибув прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він запевнив у підтримці України під час загрози наступу Росії. Джонсон також порадив Москві пам'ятати, до чого призведуть її дії.

Повний текст публікації Дениса Шмигаля:

"Привітав в Україні прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Окрім посилення обороноздатності України та протидії російській агресії, ми також обговорили інвестиції в нові напрямки співпраці.

Домовилися організувати бізнес-місії в наших країнах для вже наявних і потенційних інвесторів, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін галузях".