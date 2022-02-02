Під час прогулянки лідер України та прем'єр Британії відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник "Софія Київська".

Важливо "Друзі тут": у Зеленського показали відео перемовин з Борисом Джонсоном

Під час екскурсії представники держав послухали розповіді про історію Софійського собору та оглянули мозаїки і фрески, які прикрашають інтер'єр храму. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору.

До прогулянки долучився і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, розмовляли не лише про війну.

Як колишній журналіст Ткаченко, не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи,

– написав Ткаченко.

За його словами, "у часи, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України – це було на часі".

Джонсон і Зеленський прогулялися до Софії Київської / Фото Офісу Президента

Як минув візит Джонсона до України

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прибув у Київ 1 лютого. Візит стався на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джонсон наголосив, що готують пакет санкцій, які введуть, "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю". Крім того, він відзначив, що біля кордонів України зосереджена найбільша кількість російських військ за всі роки.

Британський політик також порадив росіянам "зробити крок назад", оскільки українці захищатимуть державу до останньої краплі крові. Зеленський відзначив потужну підтримку Великої Британії та подякував Лондону.

Зустріч Зеленського з Джонсоном: дивіться відео

Повний текст публікації Олександра Ткаченка:

"Був радий вітати Прем’єр-Міністра Великої Британії Бориса Джонсона на спільній зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Софійському Соборі.

Співпраця України та Сполученого Королівства з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України є надважливою на тлі загрози нашій країні.

Але розмовляли не лише про проблеми. Як колишній журналіст Ткаченко, не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи. У часи, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України – це було на часі".