Во время прогулки лидер Украины и премьер Британии посетили достопримечательность украинской культуры – Национальный заповедник "София Киевская".
Важно "Друзья здесь": у Зеленского показали видео переговоров с Борисом Джонсоном
Во время экскурсии представители государств послушали рассказы об истории Софийского собора и осмотрели мозаики и фрески, которыми украшен интерьер храма. Кроме того, премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора.
К прогулке присоединился и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, лидеры говорили не только о войне.
Как бывший журналист Ткаченко, не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также вспомнить о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы,
– написал Ткаченко.
По его словам, "во времена, когда кто-то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины – это было ко времени".
Джонсон и Зеленский прогулялись до Софии Киевской / Фото офиса Президента
Как прошел визит Джонсона в Украину
- Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев 1 февраля. Визит произошел на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.
- Джонсон подчеркнул, что готовят пакет санкций, которые введут, "как только нога российского солдата ступит на украинскую землю". Кроме того, он отметил, что у границ Украины сосредоточено наибольшее количество российских войск за все годы.
- Британский политик также посоветовал россиянам "сделать шаг назад", поскольку украинцы будут защищать государство до последней капли крови. Зеленский отметил мощную поддержку Великобритании и поблагодарил Лондон.
Встреча Зеленского с Джонсоном: смотрите видео
Полный текст публикации Александра Ткаченко:
Был рад приветствовать Премьер-Министра Великобритании Бориса Джонсона на совместной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Софийском Соборе.
Сотрудничество Украины и Соединенного Королевства с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины является важным на фоне угрозы нашей стране.
Но разговаривали не только о проблемах. Как бывший журналист Ткаченко, не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также вспомнить о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы. Во времена, когда кто – то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины – это было актуально.