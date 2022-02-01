Про це глава уряду Британії повідомив під час спільного брифінгу з президентом Зеленським. Політики зустрічались ввечері у Маріїнському палаці.

До теми Повна підтримка з Лондона, – Зеленський розповів, про що домовився з Джонсоном

Джонсон наголосив, що Британія робить все задля посилення України

Борис Джонсон наголосив, що Британія робить все, аби посилити опір України на випадок війни. Проте, на думку глави уряду, найкращий варіант – це донести росіянам наслідки вторгнення на українську територію.

Найкраще, що ми можемо зробити – це все-таки донести до російських громадян можливість того, що відбудеться, реальність того, що українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. Українці будуть боротися до останньої краплі крові,

– зазначив Джонсон.

Українська армія, у складі якої 200 тисяч осіб, – дуже потужна, наголосив прем'єр, тому російські матері мають пам'ятати про долю своїх синів.

Зеленський погодився, що "росіяни мають почути українців"

Президент Зеленський погодився з думкою Джонсона, що "росіяни мають почути українців". Наміру віддавати свої території та людей Київ не має.

Зверніть увагу! За словами Джонсона, подальше вторгнення Росії на територію України стане катастрофою не лише для Росії, а й для цілого світу.

Варто прочитати Вторгнення поставили на паузу, – Піонтковський

Головне про візит Бориса Джонсона:

Прем'єр Британії прибув до Києва 1 лютого. Джонсон запевнив Зеленського у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Глава уряду наголосив, що Британія разом з іншими державами працює над санкціями проти Росії. Їх негайно застосують у випадку нападу.

Британський політик закликав Москву "зробити крок назад".

Дивіться відео зустрічі Зеленського та Джонсона: