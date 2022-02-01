Про це Борис Джонсон повідомив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

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Західні країни готують санкції проти Росії

Ми готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон,

– запевнив глава британського уряду.

Джонсон наголосив, що на всі ці кроки йдуть не для того, аби виявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи та демократії в Україні. Глава уряду запевнив, що говорив про ситуацію біля українського кордону з європейськими лідерами та з генсеком НАТО.

У Лондоні підтримують право України на самовизначення

Офіційний Лондон підтримує право України самій визначати, у якій організації їй бути.

Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. Ми будемо залучатись до діалогу, але санкції готові і ми надаємо військову підтримку,

– додав Джонсон.

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Зверніть увагу! Джонсон наголосив, що санкції "битимуть", передусім, по комерційних структурах Росії. За словами прем'єра, у Москві мають розуміти наслідки своїх кроків.

Що відомо про візит Бориса Джонсона в Україну:

1 лютого 2022 року Борис Джонсон прибув з офіційним візитом до України.

У Києві він провів перемовини з президентом Зеленським.

За словами Зеленського після перемовин, Україна може розраховувати на потужну підтримку Лондона.

Також політики обговорили заходи щодо стримування агресії Росії проти України.

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