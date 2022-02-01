Об этом Борис Джонсон сообщил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Западные страны готовят санкции против России

Мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу,

– заверил глава британского правительства.

Джонсон подчеркнул, что все эти шаги идут не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы и демократии в Украине. Глава правительства заверил, что говорил о ситуации возле украинской границы с европейскими лидерами и с генсеком НАТО.

В Лондоне поддерживают право Украины на самоопределение

Официальный Лондон поддерживает право Украины самой определять, в какой организации ей быть.

Сейчас жизненно важно, чтобы Россия шагнула назад и избрала путь дипломатии. Мы будем приобщаться к диалогу, но санкции готовы и мы оказываем военную поддержку,

– добавил Джонсон.

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Обратите внимание! Джонсон подчеркнул, что санкции будут "бить", прежде всего, по коммерческим структурам России. По словам премьера, в Москве должны понимать последствия своих шагов.

Что известно о визите Бориса Джонсона в Украину:

1 февраля 2022 года Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину.

В Киеве он провел переговоры с президентом Зеленским.

По словам Зеленского, после переговоров Украина может рассчитывать на мощную поддержку Лондона.

Также политики обсудили меры по сдерживанию агрессии России против Украины.

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