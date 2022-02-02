Глава уряду Нідерландів наголосив на підтримці України. Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що візит Марка Рютте є важливим, оскільки востаннє прем'єр-міністр Нідерландів приїздив до Києва 17 років тому.

Зауважте Прем'єр Нідерландів прибув в Україну і поспілкувався із Зеленським: говорили про агресію Росії

Про що говорили політики

Володимир Зеленський висловив вдячність Марку Рютте та уряду Нідерландів за допомогу в лікуванні поранених захисників України на Донбасі та за співпрацю в сфері охорони здоров'я.

Марк Рютте підкреслив, що Нідерланди підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Водночас політик закликав Росію до діалогу з США, НАТО та країнами нормандського формату, щоб знизити напругу.

Крім того, Рютте наголосив, що якщо Росія розпочне агресію – її чекатимуть серйозні наслідки, адже Європа спільно з США готує потужні санкції проти Кремля у випадку ескалації.

Подальша агресія Кремля матиме серйозні наслідки,

– заявив Рютте.

Окрема тема – MH-17

Після спільного брифінгу Зеленський та Рютте додатково обговорять розслідування збиття малазійського літака MH-17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Марк Рютте наголосив на тісній співпраці з Україною в розслідуванні трагедії. Також тривають тристоронні переговори між Нідерландами, Австралією та Росією. Однак, за словами Рютте, вони просуваються не так успішно, як би хотілося.

Візити закордонних лідерів до України: останні новини

1 лютого до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. під час зустрічей з главою уряду Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським, польський політик наголосив на підтримці України, заявив про готовність Польщі передати нам зброю та розкритикував Німеччину за сертифікацію "Північного потоку-2".

Того ж дня до Києва прилетів і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава британського уряду також підкреслив, що Лондон підтримує Україну. Також він порадив Росії відступити, оскільки українці захищатимуть свою землю до останнього.

Крім того, в Україні чекають на візит президента Туреччини Реджепа Ердогана. Також 9 лютого до Києва прибуде глава ОБСЄ Збігнев Рау.

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