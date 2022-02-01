За словами Матеуша Моравецького, неможливо підтримувати одночасно Україну та сертифікувати "Північний потік-2". Про це прем'єр-міністр Польщі заявив під час спільного брифінгу з главою уряду України Денисом Шмигалем.

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Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина своїми діями тільки підсилює очільника Кремля Володимира Путіна. Тому прем'єр Польщі назвав їх небезпечними.

Не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку – 2". Це вам не личить. Це дуже небезпечний інструмент у руках Росії. Німеччина таким чином передає пістолет у руки Путіна,

– заявив Моравецький.

Також прем'єр-міністр Польщі наголосив на підтримці України та її територіальної цілісності. Моравецький підкреслив, що Крим та Донбас – це Україна і ніяка окупація цього не змінить.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі заявив про те, що його країна продовжить підтримувати Україну, зокрема в оборонній та енергетичній сферах

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