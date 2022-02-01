По словам Матеуша Моравецкого, невозможно поддерживать одновременно Украину и сертифицировать "Северный поток-2". Об этом премьер-министр Польши заявил во время совместного брифинга с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

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Матеуш Моравецкий заявил, что Германия своими действиями только усиливает главу Кремля Владимира Путина. Поэтому премьер Польши назвал их опасными.

Нельзя одной рукой выражать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы "Северного потока-2". Это вам не к лицу. Это очень опасный инструмент в руках России. Германия таким образом передает пистолет в руки Путина,

– заявил Моравецкий.

Также премьер-министр Польши отметил поддержку Украины и ее территориальной целостности. Моравецкий подчеркнул, что Крым и Донбасс – это Украина и никакая оккупация этого не изменит.

Кроме того, премьер-министр Польши заявил о том, что его страна продолжит поддерживать Украину, в частности в оборонной и энергетической сферах.

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