Вероятности полномасштабного наступления России на Украину нет. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский экономист Владислав Иноземцев.

Обратите внимание Не важно, где поставить точку в войне – Зеленский о формате переговоров с Россией

Россия не так сильна, чтобы победить

По его словам, многие эксперты обсуждают, что есть проблема в сроке нападения, а не в самом его факте.

На мой взгляд, полномасштабное нападение, агрессия России на Украину, изначально были невозможны. Потому что сегодня Россия не столь сильна, чтобы победить Украину,

– подчеркнул Иноземцев.

Он объяснил, что наше государство сейчас получит большое количество военного вооружения, а украинская армия очень прогрессировала с 2014 года.

Иностранцев: Путин – трусливый

Экономист считает, что Путин не готов идти на открытый конфликт и продолжать мощное военное вторжение.

Сейчас у Украины не та ситуация, когда сопротивления не будет. Запад, который поддерживает Украину, мягко говоря, будет очень удивлен, если Украина не будет сопротивляться. Путин понимает это. Поэтому, думаю, вторжение невозможно. Он очень труслив, поэтому никогда не прикажет войскам перейти границу. Владислав Иноземцев Российский экономист

Иноземцев сказал, возможно ли полномасштабное вторжение в Украину: смотрите видео

Ужесточение агрессии России против Украины: что известно