Глава Кремля, в частности, будет использовать информационную пропаганду. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.

Важно Полномасштабное наступление России на Украину с самого начала было невозможно, – российский экономист

Путин обижается на Запад

"Что касается провокаций, то я уверен, что они могут быть. Я уверен, что Путин будет придумывать провокации, даже если их нет", – заметил Иноземцев.

По его словам, глава Кремля будет подавать свои утверждения как телевизионную картинку не только в России, но и во всем мире.

У Путина сейчас существует очень серьезное обида на Запад: за то, что его не поняли. В его последних переговорах доминирует нотка, что мы предложили единую безопасность, вы нас отвергли. Киев обещал нам исполненные минские договоренности, он их не выполняет. Владислав Иноземцев Российский экономист

Поэтому, по мнению российского экономиста, Путин будет в дальнейшем провоцировать и еще больше входить в имидж обиженного политика, который якобы хотел как лучше, а произошло как всегда.

"Однако это не значит, что большая война возможна", – заметил Иноземцев.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Путин провоцирует: последние абсурдные заявления

Кремль продолжает делать абсурдные заявления по Украине. К примеру, у Путина заявили, что наше государство хочет якобы напасть на России, а не наоборот.

Страна-оккупант пытается расшатывать ситуацию и запугивает войной с нашим государством.

Российский президент также заявил, что Украина якобы создает для себя угрозы и намекнул на Альянс. После этого в Белом доме сравнили Путина с лисой в курятнике.

Путин удивил еще одним маразматическим заявлением, сказав, что опасается атаки Украины на Крым.

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