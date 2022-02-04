Соответствующее заявление о фейковом видео от Москвы глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал, сделал во время брифинга.

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Кулеба о подготовке Россией фейкового видео

Министр отметил, что американская сторона передала Киеву информацию о том, что Кремль готовит фейкове видео для повода напасть на Украину. Это произошло еще до того, как данные попали в СМИ.

В целом то, что было обнародовано, нас не удивляет – мы с 2014 года видели много коварных действий России. Мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то Украину,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что в этой ситуации очень важно, чтобы любые намерения Москвы становились известными широкой аудитории. Ведь это будет означать, что они сорваны. Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона продолжит сотрудничество с США по разведывательной, дипломатической линии, чтобы и в дальнейшем разоблачать намерения России.

Заявления Госдепа о фейках от России: что известно

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия планирует нападение на Украину, поводом к которому будет фейковое видео с жертвами среди гражданского населения. Обвинить в этих жертвах Кремль хотел Вооруженные силы Украины.

Позже в Госдепе США подтвердили эту информацию. Представитель ведомства Нед Прайс пояснил, что США говорят об этом публично, чтобы мир понимал масштабы дестабилизационных действий Москвы против Украины, а также, чтобы Россия передумала воплощать эту "опасную кампанию".

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