Очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулебу запитали про другий раунд переговорів радників глав держав у нормандському форматі, а також про те, з чим туди поїде українська делегація.

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Кулеба про провал цілей Кремля щодо України

Міністр наголосив, що українська дипломатія працює на всіх фронтах, не лише на "нормандському" дипломатичному.

Тому виокремлювати лише одну зустріч означало б позбавити себе можливості оцінити картину загалом, де перебуває Україна. А об'єктивно, Україна зараз в найсильнішій позиції, починаючи з 2014 року,

– зазначив Кулеба.

Він заявив, що це проявляється в усьому. Зокрема, у кількості фінансової та військової підтримки України. "Всі працюють зараз в такій системі, яку ми називаємо "мережева дипломатія", – коли кожен робить, що може", – пояснив глава МЗС.

Українська сторона, за його словами, закрутила таке "мереживо", що Росія справді відчуває, що дипломатично цей раунд програє. Тому що вона не досягнула жодних стратегічних для себе результатів.

Кулеба підсумував, що "в цій широкій картині є справді один з ключових елементів – це нормандський формат". А також запевнив, що на зустріч у Берліні українська сторона поїде з незмінною позицією: спочатку виконання безпекових умов мінських угод, а лише після цього політична частина. І жодних прямих перемовин з бойовиками.

Нормандський формат: останні новини

Остання зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" відбулась 26 січня в Парижі. Вона тривала 8 годин. Андрій Єрмак повідомив, що перемовини можна вважати "реанімацією нормандського формату". Сторони, за його словами, домовилися про безумовне дотримання перемир'я на Донбасі.

Представник російської сторони Дмитро Козак вкотре звернув увагу на мінські домовленості. Мовляв, основною метою зустрічі була саме "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Володимир Зеленський після зустрічі говорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.

1 лютого президент висловив сподівання, що у Берліні вдасться домовитися про зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

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