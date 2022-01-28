Як наголосив Зеленський, саме це є одним з кроків заради миру. Треба використати цей шанс для діалогу поки все цьому сприяє.

До теми Повний текст комюніке за підсумками перемовин "нормандської четвірки" 26 січня

Ми раді відновленню роботи нормандського формату – це один з кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами,

– сказав глава держави.

Він підкреслив, що поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації стає меншою.

Макрон говорив із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон 28 січня поговорив телефоном із очільником Кремля Володимиром Путіним. Обоє погодились, що у напруженості між Україною та Росією потрібна деескалація.

При цьому розмова відбулась перед спілкуванням із президентом України Володимиром Зеленським. Однією з тем стали так звані "гарантії безпеки". Очільник Кремля поскаржився президенту Франції на США та НАТО.

Також радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії провели 26 січня зустріч у Парижі в нормандському форматі. Вони говорили про ситуацію на Донбасі.

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