Як наголосив Зеленський, саме це є одним з кроків заради миру. Треба використати цей шанс для діалогу поки все цьому сприяє.

До теми Повний текст комюніке за підсумками перемовин "нормандської четвірки" 26 січня

Ми раді відновленню роботи нормандського формату – це один з кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами,
– сказав глава держави.

Він підкреслив, що поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації стає меншою.

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