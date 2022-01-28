Как подчеркнул Зеленский, именно это является одним из шагов ради мира. Надо использовать этот шанс для диалога пока все этому способствует.

Мы рады возобновлению работы нормандского формата – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации становится меньше.

Макрон говорил с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 января поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Оба согласились, что в напряженности между Украиной и Россией нужна деэскалация.

При этом разговор состоялся перед общением с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем стали так называемые "гарантии безопасности". Глава Кремля пожаловался президенту Франции на США и НАТО.

Также советники лидеров Украины, Франции, Германии и России провели 26 января встречу в Париже в нормандском формате. Они говорили о ситуации на Донбассе.

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