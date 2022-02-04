Главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу спросили о втором раунде переговоров советников глав государств в нормандском формате, а также о том, с чем туда поедет украинская делегация.

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Кулеба о провале целей Кремля в отношении Украины

Министр подчеркнул, что украинская дипломатия работает на всех фронтах, не только на "нормандском" дипломатическом.

Поэтому выделять только одну встречу означало бы лишить себя возможности оценить картину в целом, где находится Украина. А объективно, Украина сейчас в сильнейшей позиции, начиная с 2014 года,

– отметил Кулеба.

Он заявил, что это проявляется во всем. В частности, в количестве финансовой и военной поддержки Украины. "Все сейчас работают в такой системе, которую мы называем "сетевая дипломатия", – когда каждый делает, что может", – пояснил глава МИД.

Украинская сторона, по его словам, закрутила такое "кружево", что Россия действительно чувствует, что дипломатично этот раунд проигрывает. Потому что она не достигла никаких стратегических для себя результатов.

Кулеба считает, что "в этой широкой картине есть действительно один из ключевых элементов – это нормандский формат". А также заверил, что на встречу в Берлине украинская сторона поедет с неизменной позицией: сначала выполнение условий безопасности минских соглашений, а только после этого политическая часть. И никаких прямых переговоров с боевиками.

Нормандский формат: последние новости

Последняя встречи советников лидеров "нормандской четверки" состоялась 26 января в Париже. Она длилась 8 часов. Андрей Ермак сообщил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". Стороны, по его словам, договорились о безусловном соблюдении перемирия на Донбассе.

Представитель российской стороны Дмитрий Козак в очередной раз обратил внимание на минские соглашения. Мол, основной целью встречи была именно "инвентаризация различных прочтений минских соглашений".

Владимир Зеленский после встречи говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.

1 февраля президент выразил надежду, что в Берлине удастся договориться о встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Обратите внимание – возобновление работы нормандского формата: смотрите видео