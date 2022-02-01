Відповідну заяву про наступні перемовини радників "нормандської четвірки" Володимир Зеленський зробив 1 лютого на урочистому засіданні з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради.

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Планують наступну зустріч радників "нормандської четвірки"

Глава держави зазначив, що єдність розблокувала нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року, усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву.

Ми активно працюємо, щоб найближчим часом узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні,

– наголосив Зеленський.

Президент сподівається, що на перемовинах у Німеччині вдасться досягти домовленості щодо проведення зустрічі вже лідерів "нормандської четвірки".

Попередня зустріч радників нормандського формату: що відомо

Остання зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" відбулась 26 січня в Парижі. Вона тривала 8 годин.

Андрій Єрмак повідомив, що перемовини можна вважати "реанімацією нормандського формату". Сторони, за його словами, домовилися про безумовне дотримання перемир'я на Донбасі.

Водночас представник російської сторони Дмитро Козак вкотре звернув увагу на мінські домовленості. Мовляв, основною метою зустрічі була саме "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Володимир Зеленський після зустрічі говорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.

Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським "висловив підтримку зусиллям у нормандському форматі" та "просуванню імплементації мінських домовленостей".

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