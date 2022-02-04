Госсекретарь США проинформировал главу Министерства иностранных дел Украины об итогах своих недавних контактов с российским министром иностранных дел.

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Детали разговора Кулебы и Блинкена

Во время разговора Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в воплощении стратегии сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Дипломаты отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных санкций против государства-агрессора и выход этой работы на завершающий этап.

Кроме того, стороны обсудили динамику переговоров в рамках нормандского формата и выразили надежду, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

К слову, Кулеба ранее заявил, что в Украине дипломатия работает на всех фронтах и находится в сильнейшей позиции с 2014 года. Между тем Россия чувствует, что проиграла очередной раунд, в частности в рамках нормандских переговоров.

Украинский министр выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за помощь, которую США оказали и продолжают оказывать Украине.

В ответ Блинкен подтвердил работу администрации Джо Байдена по оказанию дополнительной помощи Киеву для усиления экономической и финансовой уверенности страны в условиях угроз со стороны России.

Важно! На днях стало известно, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами из Европы новый пакет экономической помощи Украине. Речь идет не только о помощи в сфере обеспечения безопасности, но также и о гуманитарной и экономической поддержке.

Также Кулеба поблагодарил американскую сторону за сообщение Украине о возможной подготовке Кремлем сфабрикованных поводов для обострения.

Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов и договорились и в дальнейшем взаимодействовать в этой сфере.

Напомним, глава МИД Украины рассказал, что Вашингтон передал Киеву информацию о том, что Кремль готовит фейковое видео, как "повод" напасть на Украину. Это произошло еще до того, как данные попали в СМИ.

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