Про це свідчать дані сервісу Flightradar24. За його допомогою можна у режимі реального часу відстежувати траєкторію літаків та інформацію про польоти.

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Сьомий літак зі США – вже у Києві

Судячи з оприлюдненої інформації про політ, сьомий рейс з військовою допомогою США приземлився у Києві об 11:15. Здійснювала його авіакомпанія Western Global Airlines. Повітряне судно прямувало з авіабази Dover, що у штаті Делавар, й провело у небі близько 8 годин.

За інформацією ЗМІ, цього разу американці привезли 80 тонн військових вантажів для Збройних сил України. Наразі у Міноборони ще не коментували прибуття нового рейсу зі США.



Сьомий борт з допомогою від США вже в Україні /Скриншот

Потужна підтримка з боку США

Починаючи з 22 січня, американці відправили в Україну вже сім партій військової допомоги. Напередодні міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що загалом США передали нашій державі близько 500 тонн оборонного озброєння. На цьому, за словами посадовця, підтримка Вашингтона не припинятиметься. Україна отримала, зокрема, летальну зброю й патрони різного калібру.

Зверніть увагу! Раніше в адміністрації Байдена підтвердили, що готові передати Україні гелікоптери Мі-17. За інформацією ЗМІ, вони були закуплені для афганських солдатів.

Зеленський про зброю від партнерів

Президент Зеленський напередодні підкреслив, що Захід постачає Україні зброю, аби ми могли захиститися, якщо Росія вирішить знову напасти. Політик наголосив, що озброєння не призначене для наступу. Глава держави запевнив, що Україна більше не віддасть свої території, "яка б ціна цієї справи не була".

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