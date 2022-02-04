Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що санкції спрямовані проти деяких білорусів, які вели діяльність проти дисидентів.

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Держдеп засуджує "подібну діяльність". Наприклад, спроби примусово повернути білоруську олімпійську чемпіонку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо. Вашингтон солідарний із білорусами, які зазнали утисків через критику Лукашенка.

Запровадження візових санкцій є реакцією на "акти транснаціональних репресій" з боку уряду, який тисне на журналістів, активістів та дисидентів.

Ми продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Щоправда, імена осіб, проти яких застосували санкції, не назвали.

ЄС теж готує нові санкції

У Євросоюзі працюють над шостим пакетом санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть застосувати навесні.

1 грудня посли країн ЄС схвалили п'ятий пакет санкцій. Затвердили його 2 грудня. До санкційного списку потрапили 11 юридичних осіб, авіакомпанія Belavia зокрема, та 17 фізичних осіб.

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