Лукашенко розповів про мету навчань з Росією

Закупівлі відбуватимуться упродовж 2022 – 2023 років. Про це самопроголошений президент заявив на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

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Лукашенко сказав, що метою навчань "Союзна рішучість-2022" є навчити білоруських військових користуватися російською зброєю. Мовляв, щоб вони "не просто побачили її на картинці, а й торкнулися".

Щоб білоруські військові разом зі своїми братами росіянами навчилися користуватися цією технікою. Для нас це дуже важливо, бо майже всю техніку, яка буде тут, ми плануємо закупити у Росії,

– сказав самопроголошений президент.

Це, на думку Лукашенка, критично важливо для "Союзної держави" через "поведінку НАТО та України".

Що відомо про російські війська у Білорусі

Кремль вже перекинув у Білорусь дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С", ракетний комплекс С-400, танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти тощо. Крім того, він почав розгортати польові пункти управління військами.

Кількість російської зброї на території Білорусі така велика, що у Європейському парламенті заговорили про окупацію країни. Дипломати виступили за захист незалежності Білорусі.

До речі, міністр оборони України Олексій Резніков попереджав, що зараз російські війська більше загрожують саме Мінську, а не Києву.

Зверніть увагу! Раніше розвідка та ЗМІ навіть заявляли, що Кремль може використати Білорусь для нападу на Україну. Все тому, що російську техніку помітили на території країни всього за 200 кілометрів від Києва. Зауважимо, на цій території не розташовані полігони, які залученні до навчань.

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