Лукашенко рассказал о цели учений с Россией

Закупки будут проходить в течение 2022 – 2023 годов. Об этом самопровозглашенный президент заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Лукашенко сказал, что цель учений "Союзная решимость-2022" – научить белорусских военных пользоваться российским оружием. Мол, чтобы они "не просто увидели его на картинке, но и прикоснулись".

Чтобы белорусские военные вместе со своими братьями россиянами научились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что почти всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупить у России,

– сказал самопровозглашенный президент.

Это, по мнению Лукашенко, критически важно для "Союзного государства" из-за "поведения НАТО и Украины".

Что известно о российских войсках в Беларуси

Кремль уже перебросил в Беларусь дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С", ракетный комплекс С-400, танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и тому подобное. Кроме того, он начал разворачивать полевые пункты управления войсками.

Количество российского оружия на территории Беларуси так велико, что в Европейском парламенте заговорили об оккупации страны. Дипломаты выступили за защиту независимости Беларуси.

Кстати, министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал, что сейчас российские войска больше угрожают именно Минску, а не Киеву.

Обратите внимание! Ранее разведка и СМИ даже заявляли, что Кремль может использовать Беларусь для нападения на Украину. Все потому, что российскую технику заметили на территории страны всего в 200 километрах от Киева. Заметим, на этой территории не расположены полигоны, которые вовлечены в учения.

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