А пока не согласовал, Белый дом успокоил общественность: "сокрушительный пакет санкций" для экономики России администрация президента США может ввести и без одобрения в Конгрессе. Об этом говорила во время брифинга 4 февраля спикер Джо Байдена Джен Псаки.
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Процесс согласования санкций против окружения Путина в Сенате продолжается
Джен Псаки в разговоре с журналистами подчеркнула, что Белый дом работает в тесном контакте с сенаторами по согласованию нового пакета санкций к окружению президента России Владимира Путина. Речь идет о лицах, влияющих на решения властей.
Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей,
– заявила Псаки.
У Белого дома есть готовый пакет экономических санкций к России
То, что пока новый законопроект не полностью согласован, Белый дом не считает проблемой. Во-первых, как сказала спикер Байдена, введение санкций – это не есть необходимая процедура. Во-вторых, пакет экономических ограничений в сторону России, который не нужно одобрять в Конгрессе, давно готов.
Мы уже подготовили сокрушительный пакет санкций – экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем,
– заверила Джен Псаки.
В течение 4 февраля появилось несколько важных новостей по антироссийским санкциям. В частности:
- В Конгрессе США удалось согласовать большинство положений законопроекта о санкциях к России из-за агрессии против Украины.
- Госдеп предостерег компании Китая от попыток смягчить эффект санкций, которые США могут ввести против Кремля.
- А в Еврокомиссии заверили, что ЕС уже подготовил пакет жестких санкций против России.
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