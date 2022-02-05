Що Канада відправила в Україну

Літак військово-повітряних сил Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази "Трентон" уночі проти 4 лютого. На його борту перебувало нелетального озброєння для України.

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У міністерстві оборони Канади пояснили, що допомога пов'язана з недавньою заявою влади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні, а також з розширенням канадської тренувальної місії.

Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військ,

– мовиться у повідомленні.

У літак завантажили:

засоби індивідуального захисту,

засоби для перевезення вантажів,

розвідувальне обладнання,

обладнання для ведення спостереження.

Крім того, вилетіла група канадських фахівців, які мають навчити українських військових правильно користуватися цим обладнанням. До речі, час та місце прибуття інструкторів не вказують з метою безпеки

Зверніть увагу! З 2015 року Канада надала Україні нелетальну військову техніку на понад 23 мільйони доларів. Це обладнання включало системи зв'язку, що використовують для польових операцій, мобільний польовий госпіталь та обладнання для утилізації вибухівки.

Як діє Канада на тлі російської ескалації щодо України

На тлі скупчення російських військ біля кордонів України міністерка оборони Канади Аніта Ананд прибула до Києва з робочим візитом. Урядовиця зустрілася з українськими колегами та пообіцяла, що невдовзі в Україну прибудуть 60 військових інструкторів з Канади.

Торонто вирішило відкликати частину працівників посольства в Україні на батьківщину. Згодом країна закликала усіх своїх громадян покинути нашу державу на комерційних рейсах.

Крім того, Канада вирішила перемістити свій військовий контингент в Україні подалі від кордону з Росією. Зокрема, армійців відправили на захід від річки Дніпро.

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