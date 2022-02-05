Що Канада відправила в Україну
Літак військово-повітряних сил Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази "Трентон" уночі проти 4 лютого. На його борту перебувало нелетального озброєння для України.
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У міністерстві оборони Канади пояснили, що допомога пов'язана з недавньою заявою влади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні, а також з розширенням канадської тренувальної місії.
Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військ,
– мовиться у повідомленні.
У літак завантажили:
- засоби індивідуального захисту,
- засоби для перевезення вантажів,
- розвідувальне обладнання,
- обладнання для ведення спостереження.
Крім того, вилетіла група канадських фахівців, які мають навчити українських військових правильно користуватися цим обладнанням. До речі, час та місце прибуття інструкторів не вказують з метою безпеки
Як діє Канада на тлі російської ескалації щодо України
- На тлі скупчення російських військ біля кордонів України міністерка оборони Канади Аніта Ананд прибула до Києва з робочим візитом. Урядовиця зустрілася з українськими колегами та пообіцяла, що невдовзі в Україну прибудуть 60 військових інструкторів з Канади.
- Торонто вирішило відкликати частину працівників посольства в Україні на батьківщину. Згодом країна закликала усіх своїх громадян покинути нашу державу на комерційних рейсах.
- Крім того, Канада вирішила перемістити свій військовий контингент в Україні подалі від кордону з Росією. Зокрема, армійців відправили на захід від річки Дніпро.
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