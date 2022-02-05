Що Канада відправила в Україну

Літак військово-повітряних сил Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази "Трентон" уночі проти 4 лютого. На його борту перебувало нелетального озброєння для України.

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У міністерстві оборони Канади пояснили, що допомога пов'язана з недавньою заявою влади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні, а також з розширенням канадської тренувальної місії.

Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військ,
– мовиться у повідомленні.

У літак завантажили:

  • засоби індивідуального захисту,
  • засоби для перевезення вантажів,
  • розвідувальне обладнання,
  • обладнання для ведення спостереження.

Крім того, вилетіла група канадських фахівців, які мають навчити українських військових правильно користуватися цим обладнанням. До речі, час та місце прибуття інструкторів не вказують з метою безпеки

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