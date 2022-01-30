Інформацію про відкликання частини дипломатів повідомило Міністерство закордонних справ Канади. Там уточнили, що мовиться про другорядних співробітників.

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Канада відкликає частину працівників посольства

Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів їхніх сімей, що залишилися, з посольства в Україні,

– йдеться в повідомленні.

У канадському закордонному відомстві наголосили, що посольство в Україні продовжує працювати. Найближчим часом команду дипломатичної місії посилять співробітники, які володіють досвідом у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших галузях.

Зверніть увагу! Днями уряд Канади закликав членів сімей дипломатичних працівників, які перебувають в Україні, покинути країну. Раніше влада рекомендувала канадцям залишити Україну та наразі уникати поїздок туди.

Візит в Україну міністерки оборони Канади

В Україну 30 січня робочим візитом прибула очільниця Міністерства оборони Канади Аніта Ананд. В аеропорту її зустрів заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

Канадська політикиня пробуде на українській землі 2 дні. Вона проведе зустріч з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

До слова, уряд Канади виділить Україні 340 мільйонів доларів негайної підтримки. Ці гроші спрямують й на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025 року.

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