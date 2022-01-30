Информацию об отзыве части дипломатов сообщило Министерство иностранных дел Канады. Там уточнили, что речь идет о второстепенных сотрудниках.

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Канада отзывает часть работников посольства

Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов их семей из посольства в Украине,

– говорится в сообщении.

В канадском зарубежном ведомстве подчеркнули, что посольство в Украине продолжает работать. В ближайшее время команду дипломатической миссии усилят сотрудники, которые обладают опытом в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других отраслях.

Обратите внимание! На днях правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну. Ранее власти рекомендовали канадцам покинуть Украину и пока избегать поездок туда.

Визит в Украину министра обороны Канады

В Украину 30 января рабочим визитом прибыла глава Министерства обороны Канады Анита Ананд. В аэропорту ее встретил заместитель министра обороны Александр Полищук.

Канадский политик пробудет на украинской земле 2 дня. Она проведет встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

К слову, правительство Канады выделит Украине 340 миллионов долларов немедленной поддержки. Эти деньги направят и на продление сделки UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года.

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