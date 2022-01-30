Информацию об отзыве части дипломатов сообщило Министерство иностранных дел Канады. Там уточнили, что речь идет о второстепенных сотрудниках.
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Канада отзывает часть работников посольства
Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов их семей из посольства в Украине,
– говорится в сообщении.
В канадском зарубежном ведомстве подчеркнули, что посольство в Украине продолжает работать. В ближайшее время команду дипломатической миссии усилят сотрудники, которые обладают опытом в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других отраслях.
Визит в Украину министра обороны Канады
В Украину 30 января рабочим визитом прибыла глава Министерства обороны Канады Анита Ананд. В аэропорту ее встретил заместитель министра обороны Александр Полищук.
Канадский политик пробудет на украинской земле 2 дня. Она проведет встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
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