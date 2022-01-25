На правительственном сайте говорится, что лучше избегать дополнительных путешествий на территорию Украины. Причиной этого назвали текущие угрозы со стороны России и ее военное размещение в стране и вокруг нее.

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Канадцам советуют подумать, является ли их присутствие необходимым

Тем гражданам, которые уже находятся на территории Украины, в МИД Канады советуют подумать, является ли их присутствие необходимым. Что касается оккупированного Крыма, то туда лучше не ездить вообще, говорит канадское правительство.

Канада не признает российский контроль над Крымом. Наши возможности оказывать консульскую помощь канадцам в Крыму крайне ограничены,

– отметили в МИД.

Такая же ситуация с оккупированными частями Донбасса и Луганщины, а также территориями в пределах 20-километровой зоны от них. Там опасность – в случае обстрелов.

Обратите внимание! В правительстве Канады отметили, что решение о путешествии – это личный выбор и ответственность каждого. МИД предоставляет достоверную и актуальную информацию для того, чтобы такие решения принимались правильно.

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Что известно об эвакуации дипломатов и иностранных граждан из Украины:

Первым решение о добровольном выезде своих дипломатов принял американский Госдеп 23 января. Их семьи эвакуируют.

Такие же решения приняли правительства Германии, Великобритании и Австралии.

Ряд стран посоветовали своим гражданам покинуть украинскую территорию. В частности, речь идет о Японии и Франции.

В украинском МИД поблагодарили те страны, которые оставили своих диппредставителей.

Секретарь СНБО Данилов об эвакуации дипломатов из Украины: видео