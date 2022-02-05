Что Канада отправила в Украину
Самолет военно-воздушных сил Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы "Трентон" в ночь на 4 февраля. На его борту находилось нелетальное вооружение для Украины.
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В Министерстве обороны Канады пояснили, что помощь связана с недавним заявлением властей о поддержке Киева на фоне эскалации на границе, а также с расширением канадской тренировочной миссии.
Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта помощь еще больше поможет украинским силам безопасности защищаться от угроз России и наращивания войск,
– говорится в сообщении.
В самолет погрузили:
- средства индивидуальной защиты,
- средства для перевозки грузов,
- разведывательное оборудование,
- оборудование для ведения наблюдения.
Кроме того, вылетела группа канадских специалистов, которые должны научить украинских военных правильно пользоваться этим оборудованием. Кстати, время и место прибытия инструкторов не указывают в целях безопасности.
Как действует Канада на фоне российской эскалации в отношении Украины
- На фоне скопления российских войск у границ Украины министр обороны Канады Ананд Анита прибыла в Киев с рабочим визитом. Чиновница встретилась с украинскими коллегами и пообещала, что вскоре в Украину прибудет 60 военных инструкторов из Канады.
- Торонто решило отозвать часть работников посольства в Украине на родину. Впоследствии страна призвала всех своих граждан покинуть наше государство на коммерческих рейсах.
- Кроме того, Канада решила переместить свой военный контингент в Украине подальше от границы с Россией. В частности, армейцев отправили на запад от реки Днепр.
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