В видео привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации. Однако на требования, противоречащие принципам Альянса, не согласятся.

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США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены,
– подчеркнул Блинкен.

Какие страны поддержали Украину на видео:

  • Дания,
  • Германия,
  • США,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Испания,
  • Болгария,
  • Эстония,
  • Великобритания,
  • Канада.

После появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".

Смотрите видео в поддержку Украины:

Какую поддержку оказывают Украине партнеры

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