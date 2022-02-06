В минулому така чітка позиція Німеччини була також. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
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Ми не поставляємо зброю в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшому загостренню. У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів у межах Ради Росія – НАТО та нормандського формату,
– сказала Ламбрехт.
Міністерка також наголосила, що тепер основне завдання – це деескалація. Адже Німеччина виступає за мирне вирішення конфлікту.
Думка Німеччини про Україну в НАТО
Прокоментувала Крістіне Ламбрехт і перспективу вступу України до НАТО.
За її словами, цього питання наразі "немає на порядку денному". Водночас вона зазначила, що подавати заявку на вступ до НАТО – це "суверенне рішення України".
Німеччина відмовляється постачати зброю
- Країни ЄС та Штати активно передають Україні озброєння та військову допомогу. Але Німеччина досі не підтвердила навіть те, що передасть нашій державі військові захисні шоломи, які обіцяла.
- У Німеччині неодноразово заявляли, що не будуть передавати зброю Україні. Але нещодавно у Християнсько-демократичному союзі країни підтримали "вибіркове" постачання озброєнь в Україну. Пояснюють це тим, що Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони.
- У Берліні наголошували, що допомагають нашій державі по-іншому. Зокрема, мали на увазі навчання українських військових у Німеччині.
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