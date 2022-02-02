Мовиться, зокрема, про навчання українських військових у Німеччині. Таку заяву під час брифінгу 2 лютого зробив Арне Коллатц, речник Міноборони країни.
Читайте також "Прислухайтеся до України": Естонія закликала Німеччину допомогти на тлі загрози з боку Росії
Берлін каже про інтенсивну співпрацю з Україною
У німецькому оборонному відомстві підкреслили, що упродовж тривалого часу інтенсивно співпрацюють з Україною у професійному плані. З 2014 року між державами діють двосторонні програми, зокрема – з підготовки кадрів вищого командного складу. Крім цього, вони стосуються й надання консультативної допомоги.
Скільки офіцерів ЗСУ зараз навчають у Німеччині
Речник німецького відомства уточнив, що станом на лютий 2022 року свою кваліфікацію у Німеччині підвищують 5 військових Збройних сил України. За його словами, це "дуже високопоставлені офіцери", які проходять підготовку в академії Генштабу або медичних закладах Бундесверу.
Німеччина не хоче постачати Україні зброю: що відомо
- На початку 2022 року очільниця німецького МЗС Анналена Бербок відвідала Київ. Там вона заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні.
- Втім, загалом у Берліні допускають надання зброї Україні, але наразі сподівається на переговори з Росією. "Ми підтримуємо ЗСУ нелетальними компонентами", – підкреслили в одній з партій.
- Натомість Німеччина запланувала передати Україні 5 000 захисних військових касок. Міністр оборони Олексій Резніков жорстко відповів, що про це ніхто не просив.
- Посадовець розкритикував блокування Німеччиною поставки зброї до України через НАТО. Він вважає позицію тамтешньої влади "дуже несправедливою".
Україна чи Росія – кого обере Німеччина: дивіться відео