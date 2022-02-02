Мовиться, зокрема, про навчання українських військових у Німеччині. Таку заяву під час брифінгу 2 лютого зробив Арне Коллатц, речник Міноборони країни.

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Берлін каже про інтенсивну співпрацю з Україною

У німецькому оборонному відомстві підкреслили, що упродовж тривалого часу інтенсивно співпрацюють з Україною у професійному плані. З 2014 року між державами діють двосторонні програми, зокрема – з підготовки кадрів вищого командного складу. Крім цього, вони стосуються й надання консультативної допомоги.

Зверніть увагу! Коллатц наголосив, що вже 551 представник українських збройних сил успішно пройшов навчання у Німеччині.

Скільки офіцерів ЗСУ зараз навчають у Німеччині

Речник німецького відомства уточнив, що станом на лютий 2022 року свою кваліфікацію у Німеччині підвищують 5 військових Збройних сил України. За його словами, це "дуже високопоставлені офіцери", які проходять підготовку в академії Генштабу або медичних закладах Бундесверу.

Німеччина не хоче постачати Україні зброю: що відомо

На початку 2022 року очільниця німецького МЗС Анналена Бербок відвідала Київ. Там вона заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні.

Втім, загалом у Берліні допускають надання зброї Україні, але наразі сподівається на переговори з Росією. "Ми підтримуємо ЗСУ нелетальними компонентами", – підкреслили в одній з партій.

Натомість Німеччина запланувала передати Україні 5 000 захисних військових касок. Міністр оборони Олексій Резніков жорстко відповів, що про це ніхто не просив.

Посадовець розкритикував блокування Німеччиною поставки зброї до України через НАТО. Він вважає позицію тамтешньої влади "дуже несправедливою".

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