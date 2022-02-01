Відповідну заяву про можливість постачання Україні зброї для оборони в інтерв'ю виданню зробив заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії Німеччини Александер Ламбсдорфф.

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Депутат Бундестагу зазначив, що на випадок російської військової агресії щодо України розглядають "всі варіанти".

Ми підтримуємо Збройні сили України нелетальними компонентами. Надаємо допомогу економіці, відкриваємо наші ринки в ЄС для українських товарів. Ми допомагаємо Україні як можемо,

– повідомив він.

Водночас Ламбсдорфф наголосив, що поки що йдеться насамперед про переговорний процес. Адже, на його думку, в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, у межах ООН необхідно винести питання загрози зі сторони Росії на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, бо там Москва не має права вето.

Німецький депутат додав, що якщо українці хочуть купити зброю, вони знають де це можна зробити. Про це говорив і глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту в Україну німецької колеги Анналени Бербок.

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Ламбсдорффа запитали, чи можливим є виняток для України в політиці Берліна, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів.

Він відповів, що така практика була лише двічі: у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду зі сторони сербів. Депутат уточнив, що в обох випадках переговори не були можливими, йшлося про геноцид, який уже відбувався.

Водночас з російською стороною говорити можливо,

– вважає Ламбсдорффа.

Він зазначив, що союзники продовжать спілкуватися з Москвою.

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