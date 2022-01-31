Новий канцлер Німеччини не поспішає змінювати політику щодо Росії. Він так само, як і його попередниця Ангела Меркель, все ще сподівається, що Кремль більше зацікавлений у бізнесі з Європою, а не у війні.

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Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, попри свої передвиборчі радикальні заяви, теж почала обережніше висловлюватися щодо Москви. Вона заявила, що в такій ситуації треба вживати заходів деескалації та намагатись продовжувати вести діалог з російським урядом.

Ми маємо говорити одне з одним, маємо використовувати різні формати,

– додала Бербок.

Скандальні заяви

Колишній командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах прославився заявами, у яких виправдовував Путіна і його агресивну політику.

Я гадаю, Путін чинить тиск, тому що він може це зробити, і він знає це, він розділяє Європейський Союз. Але насправді він хоче поваги. Він хоче саме цього. Дати йому повагу! Це ж нічого не коштує!,

– зазначив він.

Ці слова спричинили дипломатичний скандал, згодом командувач ВМС Німеччини втратив посаду. Хоч і намагався виправдатись. За його словами ці заяви – його особиста, а не офіційна думка.

Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд наголосив, що така позиція не є особливою в Німеччині. Багато політиків і велика частина населення там підтримує Росію.

І не тільки німці, взагалі в Західній Європі так, на жаль, думає більшість людей. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

Відмовились постачати зброю

Берлін не лише відмовився надавати Україні зброю для боротьби з російською армією, а й почав блокувати закупівлю озброєння через агентство НАТО.

Андреас Умланд стверджує, що Німеччина вже багато десятиліть має таку політику – не постачати зброю в конфліктні регіони. Україна просто потрапила під загальне правило.

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Науковий співробітник Інституту історії НАН України Андрій Мартинов впевнений, що на таке ставлення Німеччини до Росії впливає історичне минуле країн.

Німеччина досі дуже боїться Росії і вважає її непередбачуваним партнером в Європі,

– наголосив він.

Запуск "Північного потоку-2"

Німеччина залежить від постачань газу з Росії – частка російського блакитного палива на німецькому ринку складає майже 40%. І німці планують збільшити цю частку із запуском "Північного потоку-2".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поки так і не зміг чітко сказати, чи зупинять введення російського газогону в експлуатацію, якщо Росія нападе на Україну.

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Андрій Мартинов зазначає, що зараз триває жвава дискусія в німецьких економічних і бізнесових елітах стосовно того, що робити далі.

"Німеччина сподівається, що дипломатичними зусиллями і діалогом можна буде провести деескалацію ситуації, яка склалася на сьогодні", – додав експерт.

Як Велика Британія впливає на ситуацію

Все може змінити Велика Британія. Лондон у грудні обговорив з Києвом і Варшавою можливість створення тристороннього союзу. А ще, на відміну від Берліна, активно допомагає Україні зброєю.

Після Brexit Німеччина дуже насторожено ставиться до дипломатичної активності Великої Британії. Велика Британія дуже стрімко і активно вибудовує в Східній Європі власне "пробританську" мережу,

– вважає Андрій Мартинов.

За його словами, Німеччина думає, що вплив Великої Британії є конкурентним для Німеччини у Європі.

Німеччина ризикує втратити позицію

Слабку зовнішню політику нової німецької влади критикують як всередині країни, так і за кордоном.

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В експертних колах Німеччини все частіше можна почути заклики до Олафа Шольца почати активніше впливати на події в Європі і рішучіше захищати європейські цінності у стосунках з Москвою, бо інакше Берлін ризикує втратити свою роль європейського лідера, яку він мав за часів Меркель.