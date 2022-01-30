Зокрема, Німеччина постала "в непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими партнерами. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер.
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"Незграбність" Берліна у питаннях про спірний газопровід "Північний потік-2" та постачання зброї Україні призвела до того, що Німеччина постала у непривабливому, поганому світлі перед США та іншими країнами-союзницями,
– заявив він.
Ішінгер не приховував критики стриманості німецького уряду в кризі, яка виникла на тлі загрози російського вторгнення в Україну.
Поведінка Німеччини грає на руку Росії
За словами політика, така реакція Берліна грає на руку Росії: Адже "коливання деяких німецьких політиків, природно, помітили в Москві".
Ішінгер також наголосив, що йому "стає страшно" від того, що останніми днями говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі Києві та пишуть у міжнародній пресі.
Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх непоправними. Але шкоду репутації вже завдано,
– сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки.
Німеччина відмовляється давати зброю Україні
- Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Там пояснювали, що експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.
- Позицію Берліна критикують інші країни Заходу. У Міноборони Латвії назвали це "ганьбою". Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".
- Видання Spiegel закликало німецький уряд надати озброєння Україні. Адже попередня позиція влади викликає здивування не лише в офіційного Києва, а й в інших німецьких союзників.
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